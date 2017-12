Setor de ensino espera retomada de conversas sobre Fies na semana que vem

Executivos esperam para a próxima semana a retomada de conversas em Brasília sobre ajustes no Fies. O MEC anunciou inscrições para 7 de fevereiro, mas o início de fato de um programa aperfeiçoado, que tem sido apelidado de “Fies Turbo”, não é aguardado pelo setor para antes do segundo semestre.

Fies para todos

No próximo encontro, pequenos e médios grupos de ensino privado tentarão promover junto a autoridades a ideia de que as vagas no programa de financiamento têm de ser melhor distribuídas. Alegam que os grandes grupos levam a maior fatia do bolo. (Dayanne Sousa)

