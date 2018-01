Setor de máquinas diz que aumento de preços do aço é tiro no pé

O setor de máquinas e equipamentos está irritado com os seguidos aumentos do preço do aço. Já foram quatro anúncios apenas neste ano. E, ontem, a CSN já indicou que promoverá um novo reajuste. Para o presidente da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), entidade que representa o segmento, José Velloso, esse movimento feito pelas siderúrgicas é um “tiro no pé”. Isso porque, segundo ele, o setor de máquinas pode perder ainda mais mercado e, assim, as compras de aço sofreriam queda adicional.

