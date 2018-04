Setor de shoppings tem quinta inauguração e mostra ocupação crescente

Coluna do Broadcast

A ocupação de novos shopping centers melhorou no País. Nesta quinta-feira, dia 31, será inaugurado o Shopping Praça Nova, em Santa Maria (RS), com 22 mil metros quadrados de área para lojistas, dos quais 84% já alugadas para redes como Renner, Riachuelo e Smart Fit. Esse patamar melhorou ante o auge da crise, em 2016, quando alguns projetos abriram com ocupação na faixa de 75%. O Praça Nova é o quinto aberto este ano. São esperadas 17 inaugurações em 2017, prevê a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). (Circe Bonatelli)

