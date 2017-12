Shopping Centers recebem 1,66% mais visitantes no mês de abril

O fluxo de pessoas que passou pelos shopping centers cresceu 1,66% em abril de 2017 na comparação ao mesmo mês do ano anterior, segundo um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) em parceria com a consultoria FX Retail Analytics.

Melhorou

Assim, no acumulado entre janeiro e abril, o índice registrou crescimento de 0,45% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a consultoria, o aumento nas visitas está relacionado à melhora do quadro geral da economia brasileira, com queda da inflação. Além disso, também houve a liberação do saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). (Circe Bonatelli)

