Siderúrgicas devem fechar reajuste de 25% do aço para as montadoras

Usiminas e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) estão na reta final das negociações com as montadoras para o reajuste de preços do aço para 2018. O aumento deverá ser da ordem de 25%, conforme o almejado, e será aplicado a partir do início do ano. Em 2017, as siderúrgicas subiram seus preços entre 25% e 28%. Procurada, a Usiminas disse que mantém sua posição para um reajuste de 25% e esclarece, ainda, que as negociações com cada cliente seguem normalmente. Já a CSN não comentou.

