Smiles aposta em inteligência artificial para atender clientes

A inteligência artificial caiu no gosto das empresas. A Smiles vai usar a tecnologia para atender seus clientes via um assistente virtual, que já pode ser acessado pelo Messenger, serviço de mensagem instantânea do Facebook. Na primeira fase do projeto, o chatbot auxiliará os mais de 12 milhões de clientes do programa de fidelidade a consultar e se cadastrar nas promoções vigentes. Até o final deste ano, a meta da companhia é permitir que a nova ferramenta seja utilizada para todo o seu portfólio. (Luciana Collet)

