Smiles explica no exterior reorganização societária

Coluna do Broadcast

O presidente da Smiles, Leonel Andrade, e o diretor financeiro, Marcos Pinheiro, passarão as próximas duas semanas visitando acionistas e investidores da companhia nos Estados Unidos e na Europa. Os executivos vão explicar pessoalmente a proposta de reorganização societária, pela qual a Smiles será incorporada pela Webjet, controlada pela Gol. O objetivo é simplificar a estrutura organizacional do Grupo Gol, possibilitando economias tributárias a partir do aproveitamento de prejuízos fiscais acumulados. A operação será submetida à aprovação dos acionistas da Smiles em 30 de junho. Se autorizada, a Gol se compromete a validar o processo na assembleia da Webjet, em 1.º de julho. A companhia resultante passará a se chamar Smiles Fidelidade.

