Smiles quer carona no crescimento internacional da Localiza

Coluna do Broadcast

A empresa de fidelização Smiles está animada com a operação entre Hertz e sua parceira Localiza. Além da compra da unidade brasileira da Hertz, a Localiza anunciou acordo global de cooperação entre as marcas. Na visão do presidente da Smiles, Leonel Andrade, isso pode trazer frutos ao programa de fidelidade, que quer se transformar em uma plataforma completa aos turistas, oferecendo passagens aéreas da Gol e outros parceiros, locação de veículos, reservas e hotéis, restaurantes e shows. (Luciana Collet)

