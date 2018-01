Smiles vê emissão de bilhetes internacionais crescer 62% com parcerias

A Smiles, um dos principais players do mercado de fidelidade, está colhendo os frutos de sua estratégia de estabelecer parcerias internacionais. Entre julho e setembro, o total de bilhetes para viagens ao exterior emitidos com milhas aumentou 62% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Ao todo, são 14 parcerias com empresas aéreas no mundo.

Resultado

O avanço nas emissões de bilhetes internacionais ajudou a Smiles a registrar lucro líquido superior ao da Multiplus, uma de suas principais concorrentes, no terceiro trimestre. (Victor Aguiar e Luciana Collet)