Sócio da XP, André Algranti vai para Miami

O sócio e diretor-executivo da XP, André Algranti, está de mudança para Miami com a missão de dar musculatura à operação da corretora no exterior, a XP Securities. Algranti entrou na XP em 2011 e começou do zero a área de private banking, para assessorar os mais endinheirados. Agora vai replicar o modelo lá fora, já a partir de janeiro.

Novo reforço

Localmente, a área de gestão de fortunas ganhou reforço. Luciano Telo, que já trabalhou no Goldman Sachs, começou este mês como o responsável pela área de alocação e estratégia. A meta da XP é em três anos elevar para R$ 50 bilhões a sua carteira de clientes ricos e muitos ricos no Brasil e no exterior. Hoje, está em R$ 10 bilhões.

Mais contratações

A corretora trouxe também Marco Saravalle para a equipe de análise fundamentalista e para auxiliar nas carteiras recomendadas e produtos estruturados. Saravalle tem passagem pela Fator Administração de Recursos, GrandPrix, Coinvalores, Socopa e Citibank. Desembarcou na XP na semana passada.

