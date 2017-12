Sócios do IRB Brasil Re mudam de ideia e decidem engatilhar IPO

Os sócios do IRB Brasil Re mudaram de ideia e decidiram, em reunião do conselho de administração do ressegurador, realizada na última sexta-feira (26), deixar tudo preparado para seguir em frente com a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), conforme orientação dos bancos de investimento. O entendimento foi de que o mercado se acalmou, mas que, para seu efetivo lançamento, as condições precisam ser realmente favoráveis. Há quem diga, porém, que os sócios, principalmente, os privados, não devem chegar a um consenso de preço novamente.

Só em julho

O pedido para abertura de capital feito ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é só um passo. O arquivamento da oferta está previsto para o começo de julhoe é esse que conta. União, BB Seguridade, Bradesco Seguros e Itaú Unibanco formam o bloco de controle do IRB.

