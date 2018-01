Somos Educação conversa com Kroton, mas negocia aquisições

A Tarpon, controladora da Somos Educação, segue buscando alternativas para a companhia de ensino básico. Enquanto negocia a venda do ativo para a Kroton, conversa com outras empresas sobre aquisições. Assim, a Somos tenta ser um agente consolidador do setor ao mesmo tempo em que busca um comprador. No mercado, comenta-se que a venda para a Kroton estaria “emperrada”. Entre os motivos estão opções de ações detidas por administradores da Somos, no valor de R$ 23, enquanto que o papel da empresa está cotado em cerca de R$ 19.

A Kroton já admitiu estar em diversas negociações, mas, oficialmente, não fala de conversas com a Somos. Já foi levada à mesa da Tarpon a opção de desinvestimento via uma oferta de ações, por meio de um follow on na esteira do bom momento de mercado para emissão de ações, além de uma alta de quase 150% dos papéis da Somos no acumulado deste ano. No entanto, a empresa quer exaurir a busca por um parceiro estratégico antes de tomar uma decisão como essa. Procuradas, Tarpon e Somos não comentaram. (Com Dayanne Sousa)

