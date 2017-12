Somos Educação, da Tarpon, volta a cogitar venda para a Kroton

Coluna do Broadcast

Controlada pela gestora Tarpon, a Somos Educação está mais perto de ser vendida e a Kroton é, novamente, vista como a principal candidata a compradora. A Somos, que tem editoras e colégios, quer novos recursos e vinha cogitando dois caminhos: o primeiro era a busca de um novo sócio para investimentos em expansão; o segundo, que hoje está mais perto de acontecer na visão do mercado, é a venda. O principal negócio da Kroton é o ensino superior, mas a companhia tem considerado a possibilidade de mirar aquisições no ensino básico, em especial depois que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) barrou a fusão com a Estácio.

Não tem tu. Em paralelo, a Somos avalia aquisições. Um dos braços que pode ser reforçado é o editorial. Dona das editoras Ática, Scipione e Saraiva, a empresa teria tido conversas com a Livro Fácil, distribuidora de materiais didáticos. A empresa é forte em São Paulo e atende colégios como o Pueri Domus. Procurada, a Kroton informou que avalia constantemente oportunidades de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) e não comenta rumores de mercado. A Tarpon não comentou. A Somos Educação não se manifestou sobre uma possível venda para a Kroton e negou a compra da Livro Fácil. (Com Dayanne Sousa)

Siga a @colunadobroad no Twitter