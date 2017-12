Sompo contrata especialista para comandar estratégia na área de sinistros

A Sompo Seguros está investindo na área de sinistros, de olho na agilização dos processos, que normalmente afetam negativamente o resultado das seguradoras. Para isso, contratou a especialista Andreia de Cassia Garcia Paterniani, com 20 anos de experiência no assunto, para a gestão de toda a área de sinistros da empresa. Sua missão será desenvolver estratégias com o objetivo de atender e liquidar mais rapidamente os casos de sinistro. O movimento faz parte do plano de crescimento da Sompo, acima da média do mercado, almejado até 2020.

