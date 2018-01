Sony Brasil avalia nacionalizar produção de ‘portable áudio’

A unidade de eletrônicos da Sony no Brasil, de olho no crescimento do setor, avalia nacionalizar a sua produção “portable audio”, atualmente importada. Para isso, criaria uma nova linha de produção dentro de sua fábrica no Brasil. A análise ocorre diante do aumento da demanda por esse tipo de equipamento no País.

Passo firme. A empresa japonesa não abre detalhes de seus números regionais, mas a receita da área de eletrônicos da Sony tem crescido dois dígitos no Brasil, ritmo que estima manter no próximo ano. A relevância do País para o grupo pode ser notada no fato de o Brasil ser uma das poucas unidades a responder diretamente para a matriz, sem ter os resultados consolidados com nenhuma outra região. // COM DAYANE SOUSA E MARCIO RODRIGUES