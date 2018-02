Sorocred reforça conselho com nomes tradicionais do mercado de cartões

O Grupo Sorocred, focado em crédito e meios de pagamento, recorreu a nomes tradicionais do mercado de cartões para reforçar o seu Conselho de Administração. Um deles é o ex-Rede (Redecard) Cláudio Yamaguti, que antes comandou as operações paraguaias do Itaú Unibanco. A companhia trouxe ainda Reginaldo Zero, que presidiu a processadora de cartões de crédito Fidellity no Brasil e ainda acumula passagens por American Express e Visanet, atual Cielo.

Concorrido. Além de melhorar a sua governança, o reforço no colegiado vem para engatilhar a companhia para o competitivo mercado de cartões no Brasil. Além de Yamaguti e Zero, o Conselho de Administração do Sorocred conta ainda com os fundadores e acionistas.

Siga a @colunadobroad no Twitter