Standard Chartered e IFC criarão estrutura de US$ 1 bi em comércio exterior

O banco Standard Chartered e a International Finance Corporation (IFC), braço de investimentos do Banco Mundial, planejam criar uma estrutura de US$ 1 bilhão para ajudar a financiar o comércio exterior de mercados emergentes, incluindo o Brasil. As duas instituições têm como objetivo dividir o risco das operações e alcançar ao redor de 500 companhias nestes mercados, com fluxos de comércio que podem movimentar US$ 4 bilhões por ano. //ALTAMIRO SILVA JUNIOR

Siga a @colunadobroad no Twitter