Starboard lança fundo para comprar crédito problemático

A Starboard, empresa nascida da cisão da área de reestruturação de empresas do banco Brasil Plural há cerca de seis meses, está lançando em outubro um fundo, no Brasil e no exterior, para comprar dívidas e ativos de empresas em dificuldades. A meta é que tal fundo alcance R$ 300 milhões e faz parte da estratégia de atuação após a união da Starboard com a gestora norte-americana BlackHill, em abril. A proposta da joint venture é buscar recursos de agentes que investem em ativos problemáticos, principalmente na cadeia de óleo e gás.

