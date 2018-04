StartSe lança programa para ensinar jovens a montar startups

A StartSe, hub de startups, vai ensinar jovens a conhecer e praticar conceitos mais modernos para montarem e desenvolverem suas próprias empresas. Nesse projeto, chamado de JA Startup, está acompanhado da Junior Achievement e da Gerdau. A primeira etapa do programa tem início com um grupo de 30 jovens da ETEC Guaracy Silveira, em São Paulo. Já há parcerias firmadas com escolas de Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A expectativa da StartSe é expandir o programa para todos os estados do País, beneficiando mais de 10 mil alunos anualmente.

