Startse prepara abertura de escritório na China

A StartSe, plataforma de negócios para startups, está perto de abrir um escritório na China. Neste momento, quatro de seus sócios – Marcelo Maisonnave, Pedro Englert, Eduardo Glitz e Ricardo Geromel, os três primeiros ex-XP – visitam empresas numa missão de 10 dias pelo país. Os sócios da StartSe acreditam que, dado o cenário efervescente de startups, a cidade chinesa de Shenzhen é o novo Vale do Silício, região dos Estados Unidos onde estão concentradas empresas de alta tecnologia. A China já tem 90 unicórnios, como são apelidadas as startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. No Brasil, em contrapartida, apenas uma, a 99 Taxi, atingiu este status, mas graças a investimentos da China.

