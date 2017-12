Startup Easypost recebe aporte de R$ 18 milhões da Lituana UAB Dasma

Coluna do Broadcast

A startup EasyPost, que permite o recebimento de encomendas em terminais de autoatendimento, acaba de ganhar um aporte de R$ 18 milhões da lituana Uab Dasma, o primeiro realizado no Brasil.

Para crescer

Com a nova rodada de investimento, a meta da companhia é implementar seu modelo de franquias ainda este ano e instalar mais de mil terminais no Brasil até 2020. O foco são aquelas pessoas que têm dificuldade de comprar no e-commerce por não ter onde receber o produto.

