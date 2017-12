Stone garimpa fundos de private equity, de olho em abertura de capital

A adquirente Stone, controlada pela Arpex Capital e pelo Banco Pan, tem visitado fundos de private equity – que são aqueles que compram participações em empresas – para um novo aporte, de olho em uma possível abertura de capital em 2018. A listagem de ações pode ocorrer na bolsa brasileira, a B3, ou somente nos Estados Unidos, uma vez que este mercado absorve operações menores e ainda com foco em tecnologia. Os recursos advindos de um aporte são necessários para que a Stone siga com sua trajetória de expansão para possíveis aquisições, engordando a operação para uma posterior oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A empresa pode buscar participação em companhias do setor de cartões, incluindo subadquirentes, que atuam como ponte entre comércios menores e as credenciadoras como a Stone.

Déjà vu

A última aquisição feita pela Stone, e que a colocou em outro patamar no Brasil, foi a Elavon, no ano passado. Na ocasião, captou US$ 100 milhões junto a um grupo de investidores internacionais, dentre eles a gestora inglesa de private equity Actis. Procurada, a Stone não comentou.

