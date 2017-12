Sueca Izettle compra participação do Santander na operação brasileira

A empresa sueca de pagamentos móveis iZettle adquiriu, recentemente, toda a participação do Santander, de 50%, na sua operação brasileira. O negócio ocorreu após o banco lançar, no ano passado, a chamada Vermelhinha.

Concorrentes. O produto do banco espanhol é uma oferta combinada de conta corrente e adquirência para profissionais liberais, autônomos e ainda microempreendedores individuais (MEI). Esse é justamente o público-alvo da sueca aqui e ao redor do mundo.

Mas amigos. Apesar de o casamento ter acabado, a parceria comercial foi mantida. Até mesmo porque a fintech – startup do setor financeiro – está plugada na adquirente do Santander, a GetNet, para registrar suas transações com cartões de crédito e débito no Brasil.

