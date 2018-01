Sulamérica faz contrato (NDA) para disputar operação de seguros da Caixa

A SulAmérica assinou acordo de confidencialidade (NDA, na sigla em inglês) para disputar o balcão de seguros da Caixa Econômica Federal. A seguradora teria feito, contudo, ressalvas para participar da segunda etapa do processo, que começa na semana que vem. No ano passado, a SulAmérica vendeu sua carteira de seguro habitacional, constituída no próprio balcão da Caixa, para a Pan Seguros. Procurada, a SulAmérica não comentou.

Não pode. Já a Porto Seguro, líder do ramo de automóvel, nem cogitou assinar o acordo de confidencialidade para os seguros da Caixa. Até mesmo porque, tem uma joint venture nos segmentos de automóvel e residência com o Itaú Unibanco. No detalhamento que fez ao mercado, no início do mês, a Caixa já havia sinalizado que empresas que já possuem parcerias com outros bancos poderiam ser descartadas do certame. Apesar disso, Bradesco Seguros e BB Seguridade assinaram o NDA.

