Sulamérica fecha parceria com o Waze no Brasil

A seguradora SulAmérica selou com o Waze a primeira parceria de fornecimento de conteúdo do aplicativo no Brasil. Motoristas terão indicação, pela seguradora, de cruzamentos com alto índice de acidentes e sinalização de locais com velocidade reduzida. A SulAmérica alertará ainda sobre a necessidade de acender o farol em estradas durante o dia, áreas escolares ou com movimento de ciclistas e previsão do tempo, incluindo a temperatura no destino.

Estratégia

Valores não foram revelados, mas a investida traz uma vitrine para a maior seguradora independente do País reforçar sua presença no seguro de automóvel, cuja fatia está abaixo dos 10%. O Brasil é o segundo maior mercado para o Waze, atrás apenas dos EUA.

