SulAmérica passa BB Mapfre e alcança a vice-liderança em seguros

A Sulamérica alcançou a segunda colocação no ranking das seguradoras no ano passado, posição que estava com a BB Mapfre em 2015. Com mais de R$ 16 bilhões em faturamento (prêmios emitidos), sem considerar o plano de previdência VGBL, a seguradora respondeu por 12,18% do mercado em geral em 2016, conforme levantamento do Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo (Sincor-SP).

A SulAmérica ficou atrás apenas da Bradesco Seguros, com cerca de R$ 32,7 bilhões em prêmios e uma fatia de 24,73%. A BB Mapfre caiu para o terceiro lugar com R$ 15,288 bilhões, correspondentes a uma participação de 11,57%.

A receita total das seguradoras, sem considerar o seguro obrigatório DPVAT e os planos de previdência nas modalidades VGBL e PGBL, cresceu 4,38% no ano passado, totalizando R$ 132,1 bilhões em relação a 2015. Levando em conta os três segmentos excluídos, o total sobe 10,6%, para R$ 254,724 bilhões.

