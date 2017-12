SulAmérica promove primeira mulher para comandar diretoria financeira

Foto: Divulgação/Flora Pimentel

A SulAmérica terá, pela primeira vez em sua história, uma mulher no cargo de diretora financeira. Após comandar a reestruturação do time de finanças da seguradora, Alessandra Marinho chega ao corpo executivo da companhia com a missão de desenvolver ainda mais a área de Controle e Relação com Investidores, respondendo pelo gerenciamento de recursos financeiros e tesouraria. Com 22 anos de estrada na área de finanças, ela tem passagens por empresas de grande porte dos segmentos de plano odontológico, telecomunicações, cartões, indústria alimentícia e seguros.

Elite feminina

A promoção de Alessandra reforça o avanço das mulheres em cargos até então dominados pelo público masculino. Na SulAmérica, a participação feminina em posições executivas mais que dobrou em 5 anos, chegando a 21% do alto escalão da seguradora. Considerando todos os cargos de liderança, a presença feminina chega a 48,7%.

