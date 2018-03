Coluna do Broadcast

A Supergasbras, do Grupo SHV Energy, colocou em seu orçamento investimento de R$ 10 milhões em novas tecnologias em 2018, de olho no mercado residencial. A estratégia tem sido facilitar o pedido do botijão de gás, que agora pode ser feito até pelo Facebook.

