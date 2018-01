Coluna do Broadcast

A Supergasbras, uma distribuidora nacional de Gás LP, o botijão de cozinha, está querendo ampliar sua participação de mercado e fidelizar a base de clientes usando a tecnologia. Hoje a companhia já possui mais de 20% do mercado e acaba de lançar um aplicativo para mobile, que promete entregar o botijão na casa do cliente em até 30 minutos. Até o final do ano a ideia é funcionar em todo o País.

