Superintendente do BB é indicado para diretoria de grandes riscos na BB Mapfre

A área de seguros de grandes riscos da BB Mapfre deve ter novo comando. O candidato é o superintendente da área de crédito para grandes empresas (large corporate) do Banco do Brasil, Camilo Buzzi. Seu nome ainda depende de aval da Casa Civil e da Superintendência de Seguros Privados (Susep). A área de grandes riscos estava nas mãos do diretor geral de habitacional e rural da BB Mapfre, Wady Cury, desde o acidente que vitimou o responsável pela diretoria, Benedito Dias, no final do ano passado. O nome de Buzzi foi indicado pelo BB. O grupo segurador Banco do Brasil Mapfre não comentou.

