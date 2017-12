Supermercados de São Paulo têm menor queda de faturamento em dois anos

Coluna do Broadcast

O faturamento dos supermercados do Estado de São Paulo tiveram nos primeiros cinco meses do ano sua menor queda para o período desde 2015. Um levantamento da Associação Paulista de Supermercados (Apas) indicou contração de 0,24% no faturamento real dos estabelecimentos em funcionamento há pelo menos um ano ante o mesmo intervalo de 2016. Nos primeiros quatro meses de 2015, a redução havia sido de 0,16%. Para a Apas, a desaceleração sinaliza que o consumidor já ajustou seu orçamento à realidade econômica atual.

Siga a @colunadobroad no Twitter