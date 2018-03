Supermercados veem volume de vendas encolher 7% no mês de natal

Os supermercados registraram uma piora nas vendas neste mês de Natal na comparação com 2015. Segundo levantamento da NeoGrid/Nielsen, houve queda de 7% na quantidade de produtos vendidos, inclusive em itens típicos, como panetone, champagne e o tradicional Peru.

Downgrade. O setor havia comemorado vendas acima do esperado na Black Friday, em novembro, mas o fôlego do consumidor não durou até dezembro. Ao invés do Peru e do Chester, a família encontrou na mesa o frango, cuja venda cresceu 10% em relação ao ano passado. (Dayanne Sousa)

