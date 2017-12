Susep colocará nova família de planos de previdência em audiência pública

Coluna do Broadcast

Enquanto a aprovação da reforma da Previdência Social corre o risco de ficar para depois, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) vai colocar em audiência pública, nos próximos dias, a nova família de planos de previdência privados PGBL (para quem declara imposto de renda completo) e VGBL (para quem faz IR simplificado). O intuito é que os produtos sejam atualizados e passem a ter um caráter maior de aposentadoria, alongando o prazo das aplicações. Também está no desejo do regulador incrementar a família de produtos com modalidades de sobrevivência.

