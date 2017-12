Suspensão de homologação de leniência ainda não afeta vendas da J&F

A suspensão da homologação do acordo de leniência do J&F caiu como uma bomba no grupo e trouxe um susto inicial, mas, até aqui, as transações firmadas de vendas de ativos seguem protegidas. A Paper Excellence (PE), por exemplo, está trabalhando para terminar neste mês, conforme o planejado, toda a diligência necessária para concluir mais um dos trâmites para a compra da Eldorado Brasil Celulose, do grupo J&F.

Foco

A suspensão da homologação tem efeito limitado, podendo afetar pessoas físicas e não tais negócios, que incluem também a venda da Vigor e da Alpargatas, afirmam fontes próximas da empresa. Agora, depois de digerida a notícia, os holofotes ficam no Supremo Tribunal Federal (STF), que dará a palavra final sobre a validade da delação dos executivos. Procurada, a J&F não comentou.

