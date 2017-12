A Suzano está pronta para inaugurar a janela de captações externas do segundo semestre, com uma emissão de greenbonds de US$ 500 milhões. Se o cenário político permitir, setembro e outubro devem ser aquecidos para esse tipo de operação. Outras emissões podem ser anunciadas ainda nesta semana, totalizando entre US$ 7 bilhões e US$ 10 bilhões até o fim do ano.

