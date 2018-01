Suzano prepara time de bens de consumo para venda ao consumidor final

A Suzano Papel e Celulose trouxe mais dois reforços para a sua área de bens de consumo. Andrea Salzano Gavazzi, com passagens na BRF e Unilever, vai comandar a diretoria comercial. Já Ricardo Gonçalves, que tem em seu currículo nomes como Coca-Cola e Kimberly-Clark, chefiará o setor de supply chain, respondendo por logística e serviços ao cliente. Liderada por Fabio Prado, diretor executivo, a nova área de bens de consumo marca o início da Suzano na oferta de produtos de marca própria, como papel higiênico, por exemplo, ao consumidor final.

Norte, Nordeste

Andrea e Gonçalves chegam para contribuir com as estratégias do novo segmento, cujo foco é explorar as regiões Norte e Nordeste do País a partir de 2018. Para isso, a Suzano está desembolsando cerca de R$ 540 milhões na instalação de duas fábricas: uma em Mucuri (BA), que começou a operar no mês passado, e outra em Imperatriz (MA), cuja meta é iniciar a produção até o fim deste ano.

