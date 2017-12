Suzano recebe prêmio de minoritários por unificação de ações

A Suzano receberá nesta quarta-feira, 20, o “Prêmio de Eventos Corporativos 2017”, concedido pela Amec, associação que reúne 59 investidores institucionais, locais e estrangeiros, com mandatos de investimento de aproximadamente R$ 400 bilhões no mercado brasileiro de ações. A companhia do setor de papel e celulose foi escolhida por conta da unificação de classes de ações na esteira da migração para o Novo Mercado, segmento de mais elevada exigência de governança corporativa da B3. A operação não diluiu os minoritários nem gerou pagamento de prêmio ao acionista controlador. No ano passado, o troféu ficou com a BM&FBovespa (atual B3) por conta da fusão com a Cetip.

Para a escolha do vencedor, cada associado da entidade dá seu voto, indicando o evento corporativo do ano que mais teve impacto positivo no mercado de capitais.

