Swiss RE Corporate Solutions completa time de executivos

Na esteira da joint venture com a Bradesco Seguros, a Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros acaba de fechar o time, capitaneado por Luciano Calheiros, CEO da empresa. Emanuel Baltis será o novo diretor técnico responsável por todas as linhas de negócios e Eduardo Fabiano Alves assumirá a diretoria financeira. Cristina Aiach Weiss está à frente da Diretoria de RH. Completam o time Guilherme Perondi Neto, que assumiu a gestão comercial em 2017 e coordena todo o relacionamento e as iniciativas com o Organização de Vendas (OV) da Bradesco Seguros, e Beatriz de Moura Campos Mello Almada, Diretora Jurídica que chegou à seguradora em 2011, com a aquisição da antiga UBF.

