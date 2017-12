TCU deve colocar extinção de golden share na pauta em outubro

A extinção das ações de classe especial, as chamadas golden shares, presentes nas empresas estatais e de capital misto, deve entrar na pauta do Tribunal de Contas da União (TCU) no começo de outubro. O assunto está em debate por conta de uma consulta do Ministério da Fazenda, que não vê sentido na manutenção do instrumento em empresas privatizadas.

Beneficiários

A extinção dessas ações, que conferem poderes especiais à União, deve beneficiar o ressegurador IBR Brasil Re, cuja abertura de capital teria motivado o debate, e de quebra Vale e Embraer. Pode ainda ser positiva para a Eletrobras, que será privatizada. Procurado, o TCU informou que não há previsão de quando o processo será levado à apreciação do Plenário.

