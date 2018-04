Teatro do Complexo Aché Cultural, se chamará B3 em 2018

O teatro no Complexo Aché Cultural, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, terá novo nome apenas em 2018. De “Teatro Cetip”, será rebatizado para “Teatro B3”, devido à mudança do nome da companhia após a fusão entre a depositária e a BM&FBovespa. A parceria entre a Cetip, que concedeu os namings rights, e a Time For Fun (T4F), que administra a casa, foi firmada em 2014 e vigora até 2019.

Custo é como a unha. Apesar da integração das companhias já ter começado a passos largos, o foco da B3 no controle de custos fez com que a mudança do nome do teatro ficasse mesmo para 2018. Além de não prejudicar os espetáculos em cartaz e os já programados, a companhia busca um desconto no contrato junto à T4F.

