Tecnologias digitais ganham espaço no setor químico

As tecnologias digitais têm recebido mais atenção das empresas do setor químico, que no Brasil conta com gigantes como Solvay e Bayer. Pesquisa da consultoria Accenture com executivos deste segmento em 12 países mostra que 80% dos entrevistados estão investindo mais ou significativamente mais na área. Não é à toa. A maioria – mais de 90% deles – relaciona o investimento digital com o gerenciamento mais eficaz do ambiente de fábrica e melhoria da qualidade do produto.

