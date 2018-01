Telefónica abre dois espaços para crowdworking em Campinas

Os espaços de empreendedorismo e inovação caíram de fato no gosto das grandes empresas. Enquanto Bradesco e Itaú Unibanco, que já tem o Cubo, preparam dois novos ambientes em São Paulo, o Grupo Telefónica abre as portas nesta quarta-feira, 25, de mais dois espaços crowdworking, em Campinas, em parceria com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) e a Unicamp. Até aqui, a Wayra, aceleradora do grupo, já apoiou 63 startups, com investimentos de cerca de R$ 10 milhões.

