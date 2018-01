Tenda e Sanepar querem tentar emissão de ações ainda em 2016

Embora os efeitos da eleição de Trump nos países emergentes e uma nova crise política no governo brasileiro ainda se mostrem incertos, as duas ofertas de ações previstas para este ano, de Tenda e Sanepar, estão andando e devem sair.

Sinais

A percepção de fontes de mercado, no entanto, é de que, a despeito da vontade das duas companhias de seguirem em frente com as ofertas de ações antes da virada para 2017, o governo terá, mais do que nunca, de dar sinais de que, apesar dos pesares, o ajuste fiscal segue firme.

