Tenda ficou sem IPO ao rejeitar Bovespa Mais

A Tenda, braço de baixa renda da Gafisa, não quis se listar no Bovespa Mais, segmento considerado de entrada da BM&FBovespa, preferindo ir para o Novo Mercado, ambiente em que são exigidas práticas mais elevadas de governança corporativa. Ali, no entanto, o mercado considera uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de no mínimo R$ 500 milhões. Mas a Tenda teve demanda apenas para metade desse valor, o que levou ao cancelamento do IPO e à venda de 30% da empresa para a Jaguar Real Estate Partners.

