Ternium conversa com Thyssenkrupp para compra da CSA

A Ternium, sócia da Usiminas ao lado da Nippon Steel, está conversando com a alemã ThyssenKrupp para a aquisição da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), no Rio. Esse seria um movimento posterior à separação da Usiminas, já apontada como a única saída para o fim do imbróglio entre as sócias da siderúrgica mineira, em um litígio que já dura mais de dois anos. No desenho, a Nippon fica com a usina de Ipatinga, em Minas Gerais, e a Ternium, com a unidade de Cubatão, na Baixada Santista. Se o divórcio acontecer, a aquisição da CSA seria a solução perfeita para a Ternium. A siderúrgica no Rio produz placas que poderiam ser laminadas em Cubatão. Já a Thyssen quer um comprador para a CSA.

