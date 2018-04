Thinkseg, de seguros, traz Ex-Safra para diretoria de benefícios

A insurtech Thinkseg, do ex-BTG André Gregori, reforçou a sua área corporate. Trouxe o ex-Safra Fabrizio Ribeiro para tocar a diretoria de benefícios. Ele tem passagens ainda pela seguradora SulAmérica, pelas operadoras Golden Cross e Care Plus e na corretora Aon. Seu desafio será estruturar a operação de benefícios da plataforma, que conecta seguradoras, corretores e segurados. O pontapé será com sua própria corretora, a Armati Multiseguros Corporativos, que será incorporada pela Thinkseg.