Ticket, da francesa Edenred, se reposiciona no Brasil e mira Big Data

A Ticket, da francesa Edenred, está se reposicionando no Brasil. A empresa quer fidelizar seus mais de cinco milhões de usuários e também os empregadores por meio de maior integração com estabelecimentos, como pequenos restaurantes e comércios. Isso ocorre no âmbito da estratégia de aumentar sua área de dados (Big Data), em um momento em que a concorrência no setor de vouchers de refeição e alimentação fica mais acirrada no País e alcança novos setores.

