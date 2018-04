Na outra ponta, a vitória do Palmeiras sobre o Alianza Lima (PER) pela Copa Libertadores da América, na noite de terça-feira, 3, foi comemorada também por ambulantes e donos de bares e restaurantes próximos ao Allianz Parque. A Rede, do Itaú Unibanco, registrou um tíquete médio de R$ 27 nesses estabelecimentos, aumento de cerca de 20% em relação ao mesmo dia da semana anterior, quando não houve jogo no local.