A empresa Tivit, da área de TI, está com dificuldade de atrair investidores para sua oferta inicial de ações. A demanda no mercado é para que a empresa reduza a avaliação do ativo para, no máximo, R$ 3,5 bilhões. No momento, no piso da atual faixa indicativa de preço para cada ação no âmbito da abertura de capital, em R$ 43, a companhia chegaria na Bolsa avaliada em R$ 4 bilhões. Procurada, a Tivit não comentou.

