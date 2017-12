Tivit reduz preço da companhia e segue com planos de IPO

A empresa de tecnologia Tivit seguiu com seus planos de abertura de capital, mas teve de ceder, ao menos um pouco, à pressão do mercado. A companhia chegará avaliada à Bolsa, se considerado o preço da ação no âmbito da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no piso do intervalo estimado, em R$ 43,00 por ação, em R$ 4 bilhões, 10% a menos do que o desejado quando começaram as conversas iniciais com os investidores. A ação será precificada no fim do mês. Procurada, a Tivit não comentou.

